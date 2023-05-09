Teras tartışmasında komşusunu başından vurdu

İHA

Mersin'de, teras tartışmasında sokak ortasında 4 çocuk babası komşusu Hüseyin Altuntaş'ı (55) tabancayla başından vuran Yusuf S. kayıplara karıştı. İHA'nın haberine göre olay, 23 Nisan Pazar günü merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 6 aydır oturdukları apartmanın terasının kullanımı konusunda aralarında anlaşmazlık bulunan Hüseyin Altuntaş ile Yusuf S., bir kez daha karşı karşıya geldi.

ZANLI KOMŞU ARANIYOR Yusuf S. Evine dönen komşusu Hüseyin Altuntaş'ı apartmanın önünde durduran Yusuf S., yanında getirdiği silahla önce tehdit etmeye başladı. Dört çocuk babası Altuntaş, tartışma sırasında kafasından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden kaçan zanlı kayıplara karışırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"MADDE KULLANMALARINA KARŞI ÇIKMASINDAN DOLAYI BAŞLADI" Hüseyin Altuntaş Olayla ilgili açıklamalarda bulunan ölen Hüseyin Altuntaş'ın kardeşi Tamer Altuntaş, ağabeyinin şüpheli şahısla aynı apartmanda oturduğunu söyledi. 6 ay önce de teras katının kullanımıyla ilgili kavga çıktığını belirten Altuntaş, "Karşı tarafın madde kullandığını biliyoruz. Ağabeyim bununla ilgili terasa sürekli arkadaşlarını getirip, madde kullanmalarına karşı çıkmasından dolayı başlayan bir tartışmaları oldu. Bu süreç zamanla alevlenerek, büyüyor. Zaten daha önce bu şahısla ilgili mahkemelik de oluyorlar. Karşı taraf ağabeyimin evine ateşli silahla saldırı düzenlemişti. Bundan dolayı da karşı taraf firar etmişti ve araması çıkmıştı" dedi.

"AĞABEYİM BERTARAF ETMEK İÇİN BAYAĞI UĞRAŞIYOR" Şahsın olay günü ortaya yeniden çıktığını vurgulayan Altuntaş, şöyle konuştu: "Çünkü o güne kadar herhangi bir görüntü vermemiş. Bu olayların sakinleşmesi için ağabeyim 15 gündür bende kalıyordu. Bayramın 2. günü gece eve gitti. Bu şahıs da büyük ihtimalle bayram sebebiyle eve gelmiş, ağabeyimin orada olduğunu tespit etmiş. Ertesi gün sabah ağabeyim evden ayrılıyor ve işlerini halletmeye gidiyor. Öğlen de yeniden eve dönüyor. Şahıs kendi arabasının içinde ağabeyimin gelmesini bekliyor. Çünkü görgü tanıklarının verdiği ifadeye göre, ağabeyim oraya gelmeden önce şüphelinin sokakta arabanın içinde beklediğini gösteriyor. Ağabeyim arabadan iner inmez, sataşmaya başlıyor. Ağabeyim bunu bertaraf etmek için bayağı uğraşıyor, alttan alıyor, 'zaten gideceğiz' diyor. Ağabeyim bu beladan kurtulmak için evini de satılığa çıkarmıştı. Lakin önce silahı çekmiş havaya ateş etmiş, bir kere tutukluk yapmış ve en son ağabeyimin kafasına sıkıyor. Yani bunu tasarlayarak ve planlayarak yaptığını düşünüyoruz."