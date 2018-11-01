Silahla AVM'ye nasıl girdiği araştırılıyor

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Levent Akgül, bir süre önce kendisini terk edip, ayrı yaşadığı eşi Emine Akgül ile konuşmak için alışveriş merkezinin teras katında buluştu. Burada, 2 çocuk sahibi Akgül çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Levent Akgül, belinden çıkardığı tabancayla eşi Emine'ye kurşun yağdırdı. Emine Akgül kanlar içinde yere yığılırken, alışveriş merkezinde büyük panik yaşandı. Çağırılan ambulansla Emine Akgül, ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenen, hemen ameliyata alınan Emine Akgül, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Levent Akgül, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

DHA'nın haberine göre, Emine Akgül'ün olaydan 2 gün önce, şiddet gördüğü gerekçesiyle Reşat Vural Polis Merkezi'ne giderek eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Levent Akgün emniyetteki ifadesinde eşini sevdiğini belirterek, "Emine'yi seviyordum. Yuvamız yıkılsın istemedim. 2 çocuğumuz olduğunu söyleyip, barışmak istedim. Ama o beni 2 gün önce de polise şikayet etti. Buluşmamız sırasında bana hakaret edince dayanamadım, ateş ettim'' dedi.

SİLAHLA ALIŞVERİŞ MERKEZİNE NASIL GİRDİ?

Levent Akgül'ün olayda kullandığı, eski olan ruhsatsız tabancayı, evlerinin bahçesinde bulduğunu iddia ettiği belirtildi.

Akgül'ün alışveriş merkezinin kapısındaki güvenlik kontrolünden, belindeki tabancayla nasıl geçtiğinin de araştırıldığı belirtildi.

Katil zanlısı Levent Akgül'ün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de, alışveriş merkezinin teras katında eşi Emine Akgül'ü tabancayla vurarak öldüren Levent Akgül, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Levent Akgül, gazetecilerin, "Pişman mısın?" sorusuna, "Çok" yanıtını verdi. Levent Akgül, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ