SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Silahla AVM'ye nasıl girdiği araştırılıyor
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Terasta kurşun yağdıran eşinden, 2 gün önce şikayetçi olmuş

Kayseri'de dün bir alışveriş merkezinin terasındaki kafeteryasında buluştuğu, boşanma kararı aldığı eşi Levent Akgül tarafından tabancayla vurularak öldürülen Emine Akgül'ün 2 gün eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Sorgusu süren katil zanlısı Akgül'ün, alışveriş merkezinin girişindeki güvenlik kontrolünden tabancayla nasıl geçtiği de araştırılıyor.

01.11.2018 - 16:07 | Güncelleme: DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Levent Akgül, bir süre önce kendisini terk edip, ayrı yaşadığı eşi Emine Akgül ile konuşmak için alışveriş merkezinin teras katında buluştu. Burada, 2 çocuk sahibi Akgül çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Levent Akgül, belinden çıkardığı tabancayla eşi Emine'ye kurşun yağdırdı. Emine Akgül kanlar içinde yere yığılırken, alışveriş merkezinde büyük panik yaşandı. Çağırılan ambulansla Emine Akgül, ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenen, hemen ameliyata alınan Emine Akgül, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Levent Akgül, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

DHA'nın haberine göre, Emine Akgül'ün olaydan 2 gün önce, şiddet gördüğü gerekçesiyle Reşat Vural Polis Merkezi'ne giderek eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Levent Akgün emniyetteki ifadesinde eşini sevdiğini belirterek, "Emine'yi seviyordum. Yuvamız yıkılsın istemedim. 2 çocuğumuz olduğunu söyleyip, barışmak istedim. Ama o beni 2 gün önce de polise şikayet etti. Buluşmamız sırasında bana hakaret edince dayanamadım, ateş ettim'' dedi.

SİLAHLA ALIŞVERİŞ MERKEZİNE NASIL GİRDİ?

Levent Akgül'ün olayda kullandığı, eski olan ruhsatsız tabancayı, evlerinin bahçesinde bulduğunu iddia ettiği belirtildi.

Akgül'ün alışveriş merkezinin kapısındaki güvenlik kontrolünden, belindeki tabancayla nasıl geçtiğinin de araştırıldığı belirtildi.

Katil zanlısı Levent Akgül'ün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de, alışveriş merkezinin teras katında eşi Emine Akgül'ü tabancayla vurarak öldüren Levent Akgül, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Levent Akgül, gazetecilerin, "Pişman mısın?" sorusuna, "Çok" yanıtını verdi. Levent Akgül, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

 

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X