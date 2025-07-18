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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Terasta 'Night Shift' filmleri keyfi

        Terasta 'Night Shift' filmleri keyfi

        Kolektif House, 21-25 Temmuz tarihleri arasında Levent Teras'ta gerçekleşecek açık hava sineması serisi, 'Night Shift'te İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek, The Fall, Aftersun gibi filmleri sinemaseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:45
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        Terasta sinema keyfi
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        21-25 Temmuz tarihleri arasında Kolektif House Levent Teras’ta gerçekleşecek açık hava sineması serisi, Miles&Smiles’ın ana sponsorluğu ve MUBI’nin film seçkisiyle sinema keyfini gökyüzüyle buluşturacak.

        İlk akşam özel gösterimle başlayacak olan, 22 Temmuz itibarıyla Kolektif Gate ve KoPlanet üzerinden ücretsiz kayıt olan Kolektif House üyelerinin yanı sıra kolektifhouse.co adresinden günlük giriş satın alan tüm sinemaseverlere açık olacak. Her akşam farklı bir film gösteriminin planlandığı organizasyonda, sinema öncesi çeşitli aktivitelerle Kolektif House ruhu deneyim alanına taşınacak. Kapı açılış saatinin 19.00, film başlangıcının ise 21.00 olarak planlandığı etkinlik, katılımcılara benzersiz bir açık hava sineması deneyimi sunacak.

        Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, "İlk açık hava sineması serimizi hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Levent Teras’ta başlayan bu yolculuğu farklı lokasyonlara da taşımayı hedefliyoruz. Sinema akşamlarının Kolektif House kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesini diliyoruz" dedi.

        Film Programı:

        • 21 Temmuz: The Fall (Özel Gösterim)
        • 22 Temmuz: İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek
        • 23 Temmuz: Grand Tour
        • 24 Temmuz: Twin Peaks 1. Bölüm
        • 25 Temmuz: Aftersun
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        #Kolektif House
        #MUBI
        #Türk Hava Yolları
        #sinema
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