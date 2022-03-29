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Teravih namazı nasıl kılınır ve farz mı? Diyanet 2022 Teravih namazı saatleri!

Teravih namazı, mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala merak konusu oldu. On bir ayın Sultanı Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak. İlk iftarın ardından binlerce Müslüman teravih namazını eda edecek. Peki, Teravih namazı nasıl kılınır ve farz mı? İşte, Diyanet 2022 Teravih namazı saatleri!

  • 01
    Teravih namazı nasıl kılınır ve farz mı? İlk teravih ne zaman? Diyanet 2022 Teravih namazı saatleri!

    On bir ayın Sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı.  Milyonlarca Müslüman Ramazan ayını oruç ve ibadetle geçirecek. İlk sahuru 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece yapacak olan vatandaşlar, yatsı namazının ardından teravih namazını eda edecek. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala “Teravih namazı nasıl kılınır ve farz mı?” soruları gündeme geldi. İşte, Diyanet 2022 Teravih namazı saatleri...

    DİYANET 2022 TERAVİH NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 02
    Teravih namazı nasıl kılınır ve farz mı? İlk teravih ne zaman? Diyanet 2022 Teravih namazı saatleri!

    İLK TERVAİH NE ZAMAN KILINACAK?

    Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 Dini Günler Takvimine göre ilk Teravih namazı 2 Nisan tarihinde kılınacak.
  • 03
    Teravih namazı nasıl kılınır ve farz mı? İlk teravih ne zaman? Diyanet 2022 Teravih namazı saatleri!

    TERAVİH NAMAZI CAMİDE Mİ, EVDE Mİ KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tervaih namazı hakkındaki açıklamasında “Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.” Ifadelerine yer verdi. Buna göre teravih namazı ve diğer vakit namazları camilerde cemaatle birlikte kılınabilecek.
  • 04
    Teravih namazı nasıl kılınır ve farz mı? İlk teravih ne zaman? Diyanet 2022 Teravih namazı saatleri!

    TERAVİH NAMAZI FAZİLETİ

    Hz. Muhammed, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazının kılınmasını istemiştir.
  • 05
    Teravih namazı nasıl kılınır ve farz mı? İlk teravih ne zaman? Diyanet 2022 Teravih namazı saatleri!

    TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

    Dinlendirmek ve rahatlamak anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz olarak bilinmektedir.

    Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ashabıyla birlikte cemaat hâlinde teravih namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı bırakarak yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
  • 06
    Teravih namazı nasıl kılınır ve farz mı? İlk teravih ne zaman? Diyanet 2022 Teravih namazı saatleri!

    TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTİR?

    Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinde kılınmaya başlanan Teravih namazı günümüze kadar gelmiştir. Teravih namazı yirmi rekattır ve cemaatle kılınır.
  • 07
    Teravih namazı nasıl kılınır ve farz mı? İlk teravih ne zaman? Diyanet 2022 Teravih namazı saatleri!

    TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet

    İmamın niyeti: "Niyet ettim Allahı’ım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya."

    Cemaatin niyeti: "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."

    Teravih namazına niyet ettikten sonra iftidah tekbiri alınır ve erkelerde göbek hizasına kadınlada ise göğüs hizasına sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde eller bağlanır.

    1. Rekat

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip sessiz "Euzü besmele" çeker ve ardından sesli (cehri) bir şekilde "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. İmama uyan cemaar okunanları dinler. Rüku ve secde yapılır. Rüku ve secdelerde cemaat içinden tesbihatları okur. Rükuda 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm", secdede de 3 defa "Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ" der.
  • 08
    Teravih namazı nasıl kılınır ve farz mı? İlk teravih ne zaman? Diyanet 2022 Teravih namazı saatleri!

    2. Rekat

    İmam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okur ve selam verlir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır.

    3. Rekat

    İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece imam hatip "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

    4. Rekat

    Sadece imam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir.

    Teravih namazının hemen ardından vitir namazı cematle kılınır.

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