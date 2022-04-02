Mübarek Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk gününde teravih namazı için camilere de gidildi. İl il teravih namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Ankara, İzmir, İstanbul teravih saati başta olmak üzere il il teravih namazı saatleri her yıl olduğu gibi, bu sene de Haberturk.com'dan takip ediliyor. Peki, 2 Nisan 2022 bugün teravih namazı saat kaçta? İşte, teravih namazı saati...

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