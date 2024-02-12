Terje Mikkelsen ve Amalie Stalheim CSO Ada Ankara'da

İngiliz besteci Edward Elgar'ın 1919 yılında bestelediği 'solo çello' repertuarının temel taşı olan Mi minör tonundaki ‘Viyolonsel Konçertosu’ ile başlayan konser, Rus besteci Dimitri Şostakoviç'in en sevilen senfonilerinden biri olan Re minör tonundaki 5. Senfonisi ile devam etti.

16 Şubat'ta gerçekleşecek ikinci konserde ise şef Terje Mikkelsen'in yönetiminde, viyola sanatçısı Timothy Ridout CSO ADA Ankara Ana Salonda Ankaralı sanatseverler ile buluşacak.