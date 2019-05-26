Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta İmralı Cezaevi'ne düzenlenen ziyarete ilişkin bilgi verildi.
Yapılan açıklamada, Öcalan'ın açlık grevlerini sonlandırma çağrısı yaptığı vurgulandı. Öcalan, mesajında, "Eyleminizin sona ermesini bekliyorum" dedi.
LEYLA GÜVEN GREVİNİ SONA ERDİRDİ
Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çağrısından sonra açlık grevinin sona erdirildiği açıklandı.
HDP'li vekiller yaptıkları açıklamada, Leyla Güven'in açlık grevini sona erdirdiğini bildirdi. Açlık grevi eylemini bugünden itibaren sonlandırdığın söyleyen Güven, “Bu mücadelenin varması gereken yer onurlu bir barıştır” dedi.
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