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Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
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AA

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

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