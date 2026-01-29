İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Epözdemir'in silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatı doğrultusunda, sol siyasi gruplar ile ittifak kurulabileceği yönündeki açıklamaları sonrasında kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Bağcılar Başkanı olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Epözdemir'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatıyla kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği ifade edilen iddianamede, Epözdemir'in 10 Eylül 2015'te HDK'nin talimatıyla kurulan "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu ve gruptaki üyelerle Cizre'de yaşanan olaylara destek vermeye gittikleri aktarılmıştı. Sanık Epözdemir'in HDK'nin Cizre'yle ilgili açıklamalarından sonra, kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek aldığı emir ve talimatı yerine getirdiği, belirtilen iddianamede, burada terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği öne sürülmüştü. İddianamede, Epözdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.