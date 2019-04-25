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Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde saflarındaki Ermeni kökenlilerin de aralarında olduğu yabancı teröristlerden yeni bir oluşum kurdu. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre terör örgütü YPG/PKK, 1915 yılı olaylarına dair Ermeni iddialarının yıl dönümünde, aralarında Ermeni kökenli unsurların da olduğu sözde tabur kurduğunu ilan etti.
ERMENİ TERÖRÖSTİN İSMİ VERİLDİ
AA'da yer alan habere göre örgüt, oluşuma, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen Ermeni kökenli Nubar Ozanyan'ın ismini verdi. Kuruluş ilanında sözde tabur, "'Rojava’yı' Türkiye'ye karşı savunmayı" amaçladıklarını duyurdu. Yaklaşık 90 kişiden oluşan sözde taburun YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı, Haseke, Resulayn ve Amude'de faaliyet göstereceği, Türkiye sınırında Tel Abyad, Aynularab ve Resulayn bölgelerinde konuşlanacağı öğrenildi.
2017'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Terörist Ozanyan, Türkiye’de suikast, bombalama ve güvenlik güçleri ile çatışmalara giren TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Orta Doğu komutanı olarak YPG/PKK saflarında savaşırken 2017'de ölmüştü. Oluşum, terör örgütü ASALA'yı "öncüsü" olarak tanımladı.
ELEBAŞLARININ FOTOĞRAFLARI KONDU
Kuruluş toplantıları sırasında, Azerbaycanlı Türklerin katliamlarında yer alan ve daha sonra ASALA'da faaliyet yürüten Levon Ekmekçiyan, Monte Melkonyan ile Osmanlı dönemindeki Ermeni çetecilerden Kevork Çavuş, Andranik Ozanyan ile terör örgütü TKP/ML TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları görüldü.
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