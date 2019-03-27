TSK ve MİT'in ortak organizasyonuyla terör örgütü PKK'nın lider kadrosunda yer alan ve 'kırmızı liste'de aranan Rıza Altun ve beraberinde Mikail Özdemir, Emrullah Dursun, Ali Aktaş'tan oluşan sözde orta düzey örgüt yöneticilerine yapılan operasyonun öncesi ve sonrasının detayları netleşti. PKK'lı sözde yöneticiler Kaledize ve Çoman'da katıldıkları iki ayrı görüşmeden ayrılıp Kandil'e dönüş esnasında, Bayraktar TB2 İHA ile takip altına alındı. Teröristler Abu Baker köyüne 1 kilometre kala Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F16 uçakları tarafından vuruldu.

AĞIR YARALANAN ALTUN APAR TOPAR KANDİL'E GÖTÜRÜLDÜ

Terör örgütü elebaşlarından Rıza Altun ağır yaralandı. Altun'un önce Dergala bölgesinde ön müdahalesi yapıldı ardından Kandil eteklerindeki Levje köyündeki örgüt hastanesine götürüldü. Bölgedeki yerel kaynaklar, Rıza Altun ve beraberindekilerin gerçekleştirdikleri bir Ortadoğu ülkesinin siyasi temsilcileriyle yaptıkları görüşmenin notlarını terör ele başlarından Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın yer alacağı bir görüşmeye iletmek üzere iken vurulduğunu belirtiyor.





YEREL İSTİHBARAT KAYNAKLARIYLA İŞBİRLİĞİNE GİDİLDİ

Aynı kaynaklardan alınan bilgilere göre örgüt elebaşı Altun ve beraberindeki 8 kişinin Türkiye saati ile sabah 10.15 sıralarında Kandil'in eteklerinde bulunan Hacı Omran bölgesi yakınlarındaki bir sivil yerleşim bölgesine geldiler. Kaledize ve Çoman'a hareket etmek üzere hazırlıklara başladıkları öğrenilen terörist grupla ilgili olarak yerel istihbarat ağı ile Türk güvenlik ve istihbarat birimlerine ulaştırıldı. Bunun üzerine hareket eden güvenlik birimleri sıkı bir takibe geçti. 21 Mart Nevruz kutlamaları nedeniyle Kandil ve çevresindeki 19 Mart Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı İHA'lar ve Milli İstihbarat Teşkilatı birimleri terör örgütünün her yıl düzenlenen organizasyonlarına yönelik operasyon için hazır haldeydi.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN KÖY EVİNDEN AYRILMASI BEKLENDİ

Bölgedeki iki İHA'lardan biri olan Bayraktar TB2 İHA doğrudan Rıza Altun ve beraberindekileri takip etmek üzere yönlendirildi. Teröristler Türkiye sınırına 100 kilometre mesafeden itibaren çok sıkı takibe alındı. Eş zamanlı olarak bölgedeki askeri üslerden telsiz iletişimi ile terörist grubun izlenmesine devam edildi. Terörist elebaşlarından Rıza Altun ve beraberindeki 4'ü orta düzey yönetici olmak üzere toplam 8 kişinin ilk durağı Çoman ilçesi yakınında bulunan bir köy oldu. Burayla bir Ortadoğu ülkesinden gelen heyet ile 2 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirildi. Teröristler havadan dikkatle takip edilirken yerel istihbarat unsurlarından oluşan 3 kişilik ekip ise teröristlerin köy evinden çıkışlarını izlemeye aldı.

DİYARBAKIR'DAN HAVALANAN F16 İLE OPERASYON BAŞLATILDI





Operasyonda köyde bulunan sivil halkın zarar görmemesi için operasyon bir süre bekletildi. Altun ve beraberindekiler, ikinci görüşme için Kaledize bölgesine gitmek için araçla yola çıktığında titizlikle yürütülen takip devam etti.

Bayraktar TB2 ve İHA Altun ve diğer teröristleri Türkiye sınırından 72 kilometre uzaklıktaki bir alanda yaklaşık 30 kilometre boyunca takip sürdürüldü. Altun ve yanındakilerin İran sınır hattına hareketi ile birlikte yerel istihbarat unsurları ve havadan alınan destekle Diyarbakır'dan havalanan bir F16 uçağı doğrudan bölgeye hareket edince operasyon başlamış oldu.

LAZER ÖLÇÜMLERİ İLE İŞARETLNEN HEDEFLER VURULDU

Altun Kaledize ve Çoman bölgesinde iki kez araç değiştirerek güvende olduğunu düşündü. Terörist grup Abu Baker köyünden geçip 1 kilometre dışarı çakınca düğmeye basıldı. Buradaki amaç köyde bulunan sivil halkın zarar görmemesiydi. Sivillerin olmadığından emin olan güvenlik birimleri Bayraktar TB2 İHA araçlarının lazel ölçümleri ile Altun ve yanındakilerini işaretledi. Araçlar seyir halindeyken havadan operasyon başladı ve hedefler vuruldu.

KANDİL'DEN UZUN SÜRE SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÇIKMAMIŞTI

Altun'a yönelik teknik takip 3 aydan bu yana sürüyordu. Kandil'den son 1 yıldan bu yana sadece Rıza Altun çıkabiliyordu. Altun uzun yıllar terör örgütünün para trafiğini sürdürüyordu. Altun Paris'teki Sakine Cansız cinayetinin ardından Kandil'e çekilmişti. Cansız cinayetine karışan diğer terörist Ömer Güney örgüt içine Altun'un referansı ile girmiş ve Cansız'ı havalimanından alıp programlarda yanında olması için Altun'dan talimat almıştı. Altun, örgütün ele başlarından bir diğer isim olan Cemil Bayık'a yakın bir isim olduğu için Fransa'dan Kandil'e çekilmişti.