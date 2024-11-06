Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün sözde icra heyetinde yer alan damat Adem Kalaç, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren Ebru Tv'nin yöneticiliğini yaptı.

BABASI CEVDET TÜRKYOLU'NUN BACANAĞI DHA'da yer alan habere göre Adem Kalaç ayrıca, Fetullah Gülen'in son anına kadar yanından ayrılmayan 'Uzun Cevdet' lakaplı Fetullah Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı.

OĞLU ABD ORDUSUNDA SUBAYMIŞ Hansa Zeynep ile evli olması nedeniyle damat kadrosunda yer alan Adem Kalaç'ın 4 çocuğundan Hayreddin Kalaç'ın ABD askeri olduğu ortaya çıktı. REKLAM