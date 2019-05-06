Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kuzeniyle hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Diyar Bilen'in sınıfında ders hüzünlü başladı.



Diyar'ı anlatırken gözyaşlarını tutamayan Pınar Pulat, "Çok iyi arkadaştık, sürekli espri yapan biriydi. Çok temiz kalpli biriydi. Onu çok özlüyorum" dedi. Hacer Altuntaş ise iyi kalpli arkadaşını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok güzel espriler yapardı. Keşke onun yerine ben olsaydım. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.