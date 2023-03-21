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Kara yolunda panik! Ters şeritte giden 70 yaşındaki kadın sürücü şoke etti

Yalova'da 70 yaşındaki kadın sürücü paniğe yol açtı. Kentte kara yolunda otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücü diğer araçlarda bulunanları korkuttu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi

Yalova'da ters şeritte giden 70 yaşındaki kadın sürücü şoke etti! - Yalova haberleri
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DHA

Yalova'da, kara yolunda otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücü diğer araçlarda bulunanları korkuttu. Sürücüsü kadın olan otomobilin tehlikeli seyri, cep telefonu ile görüntülendi.

DHA'nın haberine göre görüntüler saat 10.00 sıralarında Yalova-İzmit D100 kara yolunda kaydedildi. Kadın sürücünün kullandığı otomobil, kara yolunun İzmit´ten Yalova´ya geliş istikametinde ters şeritte ilerledi.

KİLOMETRELERCE YOL GİTTİ

Bu şekilde kilometrelerce İzmit istikametine doğru ilerleyen sürücü, diğer şeritteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsünü, diğer otomobiller ile TIR ve kamyonların sürücülerinin korna çalarak uyardığı yer aldı. Sürücü, uyarılara aldırış etmeden yoluna devam etti. O anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan sürücünün yaşadığı şaşkınlık ve panik de görüntülere yansıdı.

TERS ŞERİTTE İLERLERDİĞİNİ FARK ETMEMİŞ

Yalova-İzmit D-100 kara yolunda, ters şeritte ilerleyen otomobilin plakası, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) tespit edilerek sürücüye ulaşıldı. Kadın sürücü A.A.´nın (70), ifadesinde ters şeride girdiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten hakkında adli işlem yapılan sürücüye 4 bin TL de para cezası kesildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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