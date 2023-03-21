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DHA

Yalova'da, kara yolunda otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücü diğer araçlarda bulunanları korkuttu. Sürücüsü kadın olan otomobilin tehlikeli seyri, cep telefonu ile görüntülendi. DHA'nın haberine göre görüntüler saat 10.00 sıralarında Yalova-İzmit D100 kara yolunda kaydedildi. Kadın sürücünün kullandığı otomobil, kara yolunun İzmit´ten Yalova´ya geliş istikametinde ters şeritte ilerledi.

KİLOMETRELERCE YOL GİTTİ Bu şekilde kilometrelerce İzmit istikametine doğru ilerleyen sürücü, diğer şeritteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsünü, diğer otomobiller ile TIR ve kamyonların sürücülerinin korna çalarak uyardığı yer aldı. Sürücü, uyarılara aldırış etmeden yoluna devam etti. O anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan sürücünün yaşadığı şaşkınlık ve panik de görüntülere yansıdı.