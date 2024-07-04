Ters yola giren kamyon balkonu yıktı!

Kağıthane'de ters yola giren kamyon şoförü bir evin balkonuna çarptı. Balkon yıkılırken, o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Balkonun yıkılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre kaza, 1 Temmuz Pazartesi günü,öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yola giren kamyon şoförü dar sokakta bir evin balkonuna çarptı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ Çarpmanın etkisiyle balkon yıkıldı. Balkonunun yıkıldığını gören ev sahibi hemen dışarıya çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. REKLAM

İtfaiye ekipleri, balkonun tehlike arz eden betonlarını temizledi. Kamyon ise olay yerinden çekildi. Balkondan düşen beton parçalarının kimseye çarpmaması olası bir facianın önüne geçti.

KAZA ANI KAMERADA Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, dar sokakta ilerleyen kamyonun balkona çarparak sıkıştığı görülüyor.