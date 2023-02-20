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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul trafiğinde baltalı saldırı! Ters yöne giderken... - Son dakika haberleri
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Ters yöne giren sürücü baltayla saldırdı!

İstanbul'da, ters yöne girdiği iddia edilen sürücü kendisini uyaran motosikletlilere küfürle karşılık vererek baltayla saldırdı. Tartıştığı motosikletlilerden birinin koluna balta sapıyla vuran sürücü, esnaf ve diğer sürücüler tarafından zorlukla sakinleştirildi

İstanbul trafiğinde baltalı saldırı! Ters yöne giderken... - Son dakika haberleri
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DHA

İstanbul Sarıyer'de olay, dün öğle saatlerinde Yeniköy Köybaşı Caddesi'nde meydana geldi. Beşiktaş yönüne ilerleyen otomobilin sürücüsü, iddiaya göre, yavaşlayan trafikte hatalı sollama yaparak ters yöne girdi.

MOTOSİKLETLİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

DHA'da yer alan habere göre bu sırada, Sarıyer yönüne ilerleyen 2 motosiklet sürücüsü, aniden önlerine çıkan otomobile çarpmamak için kendilerini yol dışına attı. Son anda yaptıkları manevra sayesinde olası bir ölümden dönen motosikletliler, hiç durmadan yoluna devam eden sürücünün peşine düştü.

ARAÇTAN İNDİ BAGAJDAN BALTA ALDI

Otomobilin önünü kesen motosikletliler sürücüye, "Ne yapıyorsun, bize çarpacaktın" diyerek tepki gösterdi. Sürücünün küfürle karşılık vermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, tartışma sürerken aracından inerek bagajından balta aldı.

BALTANIN SAPIYLA SÜRÜCÜYE VURDU

Sürücü, keskin ucunu eliyle tuttuğu baltanın sapıyla motosikletlilere saldırdı. Sürücünün savurduğu balta sapı motosiklet sürücülerinden Yasin Yusuf Ay'ın koluna isabet etti.

OTOMOBİLİNE BİNİP UZAKLAŞTI

Bu sırada kavgayı görerek araya giren esnaf ile diğer sürücüler, saldırgan sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre daha motosikletlilere bağırmaya devam eden sürücü daha sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

"ÇOK KÜFÜR ETTİ"

Motosiklet sürücülerinden Can Aydın, kaza yapmaktan son anda kurtulduklarını belirterek "Yeniköy'de arkadaşımızla yan yana gidiyorduk, bir anda karşımıza çıktı. Geldiğimizi gördüğü halde karşımıza atladı. Sonra önünü kestim 'Ne yapıyorsun? Böyle sollanma olmaz, çarpacaktın bize' dedim. Aldırış etmedi, küfür etti. Sol tarafına geçip aynasına vurdum. Ondan sonra diğer arkadaşım geldi. Yoluma devam ediyordum, baltayı çıkardığını gördükten sonra geri dönüp oraya gittim. Karmaşalar oldu. Ondan sonra tuttular zaten, ayırdılar bizi, öyle devam ettik. Küfürleşme de oldu. Çok küfür etti" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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