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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tesbih namazında okunacak duaları hangileridir?

Bu gece mübarek Mevlid Kandili olması hasebiyle tesbih namazı kılacak milyonlarca vatandaş, şimdiden tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır gibi merak edilen soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte hem bu soruların cevapları hem de tesbih namazı duaları...

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tesbih namazında okunacak duaları hangileridir?

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır? soruları Kadir Gecesi'nde ibadet eden müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde edilecek ibadetler büyük önem taşıyor. Peki Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet Tesbih namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı dört rek‘at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani ‘Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

1.REKAT
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.REKAT
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.REKAT
Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

4.REKAT
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.
Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
Dua edilir.

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