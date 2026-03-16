Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır?
Tesbih namazı, İslam'da sevabı büyük kabul edilen nafile ibadetlerden biri olarak bilinir ve özellikle mübarek gecelerde birçok kişi tarafından kılınır. Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği rivayet edilen bu namazın nasıl kılındığı ise ibadetini doğru şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır? İşte tesbih namazının kılınışı
TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Hanefilerin çoğunluğu tesbih namazının kılınış şeklini Abdullah b. Mübârek’in (Tirmizî, “Ṣalât”, 350), diğer mezheplerin çoğunluğu ise İbn Abbas’ın (Ebû Dâvûd, “Ṭatavvuʿ”, 14) rivayetini esas alarak belirlemiştir. Her ikisinde de dört rekât kılınır.
Abdullah b. Mübârek, tesbih namazı gece kılındığında iki rekâtta bir selâm vermenin daha makbul sayıldığını, gündüz kılındığında ise iki veya dört rekâtta bir selâm verilebileceğini söylemiştir.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Bazı hadis kitaplarında tesbih namazının tarifine dair rivayetler vardır. Resul-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a (r.a.) “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebu Davud, Tatavvu‘, 14 [1297]; İbn Mace, İkametü’s-salavat, 190 [1387]). Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhaneke’den sonra 15 kere “Sübhanellahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber” denir.
Sonra euzü besmele çekilir, Fatiha ve sure okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhanellahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükuya varınca 10 kere, rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha ve sure okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rek'atlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur. Tesbih namazı kerahet vakitlerinde kılınmaz (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, 2/27). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtavi, Haşiye, 361).