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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat?

Tesbih namazı, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi öncesinde araştırılıyor. İslam dünyasında kandil geceleri oldukça önemli bir yer tutuyor. Kandillerde kılınan namazların başında da tesbih namazı geliyor. Peki tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazı nasıl kılınır?

Tesbih namazı

Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazı nasıl kılınır? sorularının cevabı, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi öncesinde merak ediliyor. Mübarek Ramazan Ayı'nın sonlarında idrak edilen Kadir Gecesi, Ramazan Bayramı'nın habercisi olarak bilinir. İşte Tesbih namazına dair detaylar...

TESBİH NAMAZININ KILINIŞI NASILDIR?

İşte Tesbih namazının kılınışı;

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

1.REKAT
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'ate kalkılır.

2.REKAT
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.REKAT
Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

4.REKAT
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.
Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
Dua edilir.

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