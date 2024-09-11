Bu yıl kentte üretilen balda geçen seneye oranla önemli artış olduğunu dile getiren Evliyaoğlu, "2024 yılının hasadı, bugün itibarıyla yüzde 90 tamamlandı. Geçen yıla oranla balda yüzde 50 ve 60'lara varan bir artış var. Artık pazarlama sürecine başlandı. Bir kovanda ortalama 10-12 kilogram arası bal elde edildi. Bu beklenen verimli bir sonuçtu ve böyle de oldu. Kaliteli balın da alıcısı iyi" dedi. Evliyaoğlu, bal fiyatlarının 700 ila 1000 lira arası değiştiğini belirtti.