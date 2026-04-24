2022'de 35'incisi düzenlenen Best Model Türkiye'ye katılan ve 'Best Güneydoğu Anadolu' seçilen İzmirli Irmak Öztaş, aynı sene Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen 31'inci World Miss University yarışmasında da ülkemizi temsil etmişti.

1.75 boyundaki Irmak Öztaş heyecanını, "Bu sene 31'incisi düzenlenen WMU'da ülkemizi temsil etmek benim için büyük bir gurur. Desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tüm güzel yarışmacı arkadaşlarıma bol şans dilerim" diye paylaşmıştı.

Üniversite eğitimini mütercim tercümanlık alanında tamamlayan Öztaş, bir dönem podyum dünyasında boy gösterse de bu kariyeri uzun soluklu olmadı.

Irmak Öztaş, 7 ay işsiz kaldıktan sonra İzmir Göztepe'de bir fırında çalışmaya başladı. Geçmişte Miss Turkey yarışmasına da katıldığını söyleyen Öztaş, "Mütercim tercümanlık mezunu eski Miss Turkey'sindir. Ama 7 ay işsiz yattıktan sonra fırında tezgahtar olup mutluluğu esnaflıkta bulmuşsundur” ifadelerine yer verdi.