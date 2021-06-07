Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Teşkilat dizisi 14. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Teşkilat 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KTEŞKİLAT 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Teşkilat 14. yeni bölümüyle sezon finali yaptı. Sevilen dizi Eylül'de ekranlara dönecek...



TEŞKİLAT 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır.

Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar’ın hayatı tehlikededir. Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.

Fadi’nin kaçtığı ve Serdar’ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.