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Teşkilat 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 3. son bölüm

Teşkilat dizisi 3. son bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Deniz Aysan'ın yer aldığı dizi yeni bölümleri ile her Pazar akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. İşte Teşkilat 4. yeni bölüm fragmanı...

Teşkilat 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 3. son bölüm

Teşkilat 3. son bölümü ile TRT1 ekranlarında yer aldı. Dizinin son bölümünde; Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. İşte Teşkilat 4. yeni bölüm fragmanı...

TEŞKİLAT 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


TEŞKİLAT 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tam olarak anlaşamasalar da Zehra’dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.

Zehra’yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor!

Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor.

Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor.

Kurulan bir oyun ile Pascal’a saldırı talimatını veren “Şirket”e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin’e sonra Berlin’de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.

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