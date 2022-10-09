TEŞKİLAT 50.BÖLÜMÜ ÖZETİ

Ömer, fedakarca talip olduğu ölüm görevinden başarıyla dönerek karanlık yapının kurmayı planladığı terör devleti hedefine ket vurmuştur. Yolları kesişen iki eski arkadaş Ömer ve Zehra, bulundukları bölgeden çıkmak zorundadır. David Hartley, kültür ataşesi kisvesi altında yabancı istihbarat istasyon şefi olarak Türkiye’ye gönderilir. Bu görevlendirmeyle eş zamanlı olarak İstanbul’da çeşitli terör eylemleri yaşanır. Ekip bu eylemleri engellemek için çalışmalara başlar ancak onları bir sürpriz beklemektedir. Halim’in şehit edilmesiyle kederin hakim olduğu mahallede, Efkar ve Korkut yeni bir yola girer. Sayısız şehidin kanıyla kurulan bu ülke için tüm benliğiyle mücadele etmeye hazır ekibimiz, terör eylemlerini gerçekleştiren karanlık yapıyı ortaya çıkarmaya kararlıdır.