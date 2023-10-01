Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni sezon ne zaman?
TRT1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Murat Yıldırım ile Aybüke Pusat'ın yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin sevenleri arama motorlarında: "Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni sezon ne zaman?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...
Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı Teşkilat dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Sezon finali vermeden önce her hafta Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisi hakkında merak edilen: “Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni sezon ne zaman?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?
Teşkilat dizisinin 4. sezona başlayacağı tarih henüz netleşmedi. Dizinin yeni sezonunun Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.
TEŞKİLAT 79. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Aylar süren operasyonun ardından, ekip, intikam ateşiyle yanıp tutuşan Francis'in David Hartley'in başaramadığı planlarını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Teşkilat, hem düşmanlarını alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için cesaretlerini ve güçlerini seferber etmek zorunda.
Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedirler. Ancak bu yolda ilerlerken büyük bir fedakarlık yapmaları gerekecek. Her son, yeni bir başlangıcı müjdeliyor. Teşkilat'ın sezon finali, gelecek sezonda daha büyük heyecanlar ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Deniz Baysal'ın ayrıldığı ve şimdilerde başrollerini Murat Yıldırım ile Aybüke Pusat’ın paylaştığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda; Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Yunus Narin, Ebru Nil Aydın, Ela Naz Koçak, Sarp Levendoğlu, Selin Genç Ceyhun Mengiroğlu, Tuğçe Açıkgöz bulunuyor.