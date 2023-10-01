Haberler Televizyon Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni sezon ne zaman?

Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni sezon ne zaman? TRT1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Murat Yıldırım ile Aybüke Pusat'ın yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin sevenleri arama motorlarında: "Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni sezon ne zaman?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 01.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:58 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı Teşkilat dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Sezon finali vermeden önce her hafta Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisi hakkında merak edilen: “Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni sezon ne zaman?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

2 Şurada Paylaş!







TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI? Teşkilat dizisinin 4. sezona başlayacağı tarih henüz netleşmedi. Dizinin yeni sezonunun Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.