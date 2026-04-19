Teşkilat izleyicileri bu akşam ekran başına geçmeden önce aynı sorunun cevabını arıyor: Yeni bölüm yayınlanacak mı? Son dönemde yaşanan üzücü olayların ardından televizyon kanallarının içerik akışını yeniden düzenlemesi Teşkilat dizisi yeni bölüm tarihi araştırmalarını yoğunlaştırdı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana döneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Teşkilat dizisi bu hafta var mı? Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? İşte 19 Nisan Pazar TRT 1 yayın akışı ile "Teşkilat 178. yeni bölüm bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı...
TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Hafta içinde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen ülkemizi derinden sarsan okul saldırılarının ardından dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmedi.
Teşkilat dizisinin de bu nedenle bu hafta ekrana gelmesi beklenmiyor. Yayın akışında ise o saatlerde Çin Seddi filmi bulunuyor.
TEŞKİLAT 177. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Davut, kurduğu büyük tuzakla hem Uzay’ın kaçırılmasını sağlar hem de kendisi üzerindeki şüphelerin önüne geçer. Altay ve ekip, Uzay’ı kaçıranların peşine düşerler fakat durum göründüğünden daha da tehlikelidir. Korkut, nihayet Sultan’ın güvenini tamamen kazanmıştır.
Fakat Sultan, Bahar’ın kimliğinin peşini bırakmaz. Korkut, Sultan’ın planlarını karargâha bildirirken Sultan da Korkut’un arkasından iş çevirmektedir. Hem Uzay hem de ekip, düşmanın neyin peşinde olduğunu tahmin etmişlerdir.
Altay, Uzay’la alakalı her ipucunun peşindeyken Uzay da Rutkay ve adamlarına karşı direnir. Düşmanın amacına ulaşmasını engellemek isteyen Uzay, bunun için hayatını riske atarak ölümü göze alır.
19 NİSAN 2026 TRT 1 TV YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı
06:05 Yedi Numara
06:50 Beni Böyle Sev
09:30 Diriliş Ertuğrul
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yaşam Başka Yerde
13:30 Cennetin Çocukları
15:45 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası
17:20 Rafadan Tayfa
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Çin Seddi
21:45 3'te 3
22:45 Sinema
00:25 3'te 3
01:25 Cennetin Çocukları
03:40 Yaşam Başka Yerde
04:00 Diriliş Ertuğrul