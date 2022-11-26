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Teşkilat dizisi yeni bölümü bu hafta yok mu, pazar günü yayımlanacak mı?

Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu alan yerli dizi Teşkilat her hafta Pazar günü ekranlarda seyirci ile buluşuyor. Son dönemlerde dizide yeni vedaların yaşanıp yaşanmayacağı konuşulurken bu Pazar Dünya Kupası Maçları nedeniyle dizininin ekranlara gelip gelmeyeceği sorgulanıyor.

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  • Teşkilat dizisi yeni bölümü bu hafta yok mu, neden yok ve pazar günü yayımlanacak mı? Dünya Kupası nedeniyle mi yok?

    Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu alan yerli dizi Teşkilat her hafta Pazar günü ekranlarda seyirci ile buluşuyor. Kadrosunu iyice güçlendiren dizi reytinglerde yerini koruyor. Dizinin sevilen oyuncusu Çağlar Ertuğrul yeni sezonda yer almayacağını bildirmişti. Ayrıca dizide Zeynep karakterini canlandıran Hande Dilan Hancu’nın yine diziye veda edeceği iddiaları gündeme gelmişti.
  • Teşkilat dizisi yeni bölümü bu hafta yok mu, neden yok ve pazar günü yayımlanacak mı? Dünya Kupası nedeniyle mi yok?

    Son dönemlerde dizide yeni vedaların yaşanıp yaşanmayacağı konuşulurken bu Pazar Dünya Kupası Maçları nedeniyle dizininin ekranlara gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Peki Teşkilat dizisi bu hafta yayımlanacak mı? İşte, detaylar…
  • Teşkilat dizisi yeni bölümü bu hafta yok mu, neden yok ve pazar günü yayımlanacak mı? Dünya Kupası nedeniyle mi yok?

    TEŞKİLAT BU HAFTA YOK MU?

    Milli İstihbarat Teşkilat’ında görev alan özel bir grubun iş ve özel hayatını konu alan aksiyon, dram Türk dizisi, 27 Kasım Pazar günü Dünya Kupası maçı ‘Hırvatistan-Kanada’ ve ‘İspanya-Almanya’ karşılaşmaları nedeniyle yayımlanmayacak.
  • Teşkilat dizisi yeni bölümü bu hafta yok mu, neden yok ve pazar günü yayımlanacak mı? Dünya Kupası nedeniyle mi yok?

    TRT 1’in 27 KASIM PAZAR YAYIN AKIŞI

    16:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Fas"

    18:00 - Ana Haber

    19:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"

    21:00 - Kupa Saati

    22:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İspanya-Almanya"

     

    00:00 - Türk Sineması "Kovan"
  • Teşkilat dizisi yeni bölümü bu hafta yok mu, neden yok ve pazar günü yayımlanacak mı? Dünya Kupası nedeniyle mi yok?

    TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM HAFTAYA MI YAYIMLANACAK?

     

    Dizini yeni bölümünün önümüzdeki hafta Pazar yayımlanması bekleniyor.
  • Teşkilat dizisi yeni bölümü bu hafta yok mu, neden yok ve pazar günü yayımlanacak mı? Dünya Kupası nedeniyle mi yok?

    TEŞKİLAT DİZİSİ KADROSU?

    Deniz Baysal Yurtcu : Zehra Balaban

    Serdar Yeğin : Uzay Çelenkli

    Ahmet Uğur Say : Gürcan Yücesoy

    Atılay Uluışık : Sermet

    Gürkan Uygun : Yıldırım Koral / Efkar

    Turgut Tunçalp : Halit Gür

    Murat Yıldırım : Ömer Atmaca

    Yunus Emre Yıldırımer : Korkut

    Levent Can : David Hartley

     

    Yunus Narin : Francis Hoffmanner

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