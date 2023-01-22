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Teşkilat Zehra ölecek mi? Teşkilat dizisi Zehra'yı oynayan Deniz Baysal ayrılıyor mu?

TRT1'in yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Teşkilat, bu akşam 62. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide Zehra'nın akıbeti merak konusu oldu. İşte, Teşkilat dizisinde Zehra karakteri ölecek mi sorusuyla ilgili detaylar...

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  • Teşkilat Zehra ölecek mi? Teşkilat dizisi Zehra'yı oynayan Deniz Baysal ayrılıyor mu?

    Teşkilat dizisi bu akşam nefesleri kesecek bir bölümle izleyicileriyle buluşacak. Sevilen dizinin 62. yeni bölümünde dizinin ana karakterlerinden biri olan Zehra, ölümle burun buruna geliyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
  • Teşkilat Zehra ölecek mi? Teşkilat dizisi Zehra'yı oynayan Deniz Baysal ayrılıyor mu?

    TEŞKİLAT DİZİSİNDE ZEHRA ÖLECEK Mİ?

    Teşkilat dizisinin 62. yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak.

    Söz konusu bölümün fragmanının sonunda ise Zehra'nın ensesine silah dayandığı görülüyor. Konuyla ilgili olarak en çok Zehra ölecek mi sorusu gündem oldu ancak Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın diziden ayrılacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
  • Teşkilat Zehra ölecek mi? Teşkilat dizisi Zehra'yı oynayan Deniz Baysal ayrılıyor mu?

    TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Girdabın içine çekilen Ömer, oklar kendisini gösterince son nefesini vermek üzeredir. Frederick’in bilgisayarından alınan verilerden bir suikast olacağı bilgisine ulaşan ekip üyeleri, suikast planını çözmeye çalışır. 
  • Teşkilat Zehra ölecek mi? Teşkilat dizisi Zehra'yı oynayan Deniz Baysal ayrılıyor mu?

    Celine’in vurulmasından dolayı karmaşık duygular içinde olan Hartley ise kendisini Helen’le yüzleşmenin tam ortasında bulur. Efkar ve Korkut, Sacide’yi korumak için gittikleri yerde ummadıkları birisine yakalanır.  Ömer, suikastı gerçekleştirecek tetikçiye doğru yola çıkar. 
  • Teşkilat Zehra ölecek mi? Teşkilat dizisi Zehra'yı oynayan Deniz Baysal ayrılıyor mu?

    Bu yolun sonunda ulaşacağı tetikçi, hiç beklemediği birisi çıkacaktır. Hartley’in kurduğu kumpas, tüm dengeleri alt üst ederken; ekip ise bir açmazın içine doğru sürüklendiğinden habersizdir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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