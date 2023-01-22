TEŞKİLAT DİZİSİNDE ZEHRA ÖLECEK Mİ?



Teşkilat dizisinin 62. yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak.



Söz konusu bölümün fragmanının sonunda ise Zehra'nın ensesine silah dayandığı görülüyor. Konuyla ilgili olarak en çok Zehra ölecek mi sorusu gündem oldu ancak Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın diziden ayrılacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.