Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.659,48 %0,49
        DOLAR 37,9545 %0,04
        EURO 41,0228 %0,04
        GRAM ALTIN 3.804,19 %0,12
        FAİZ 46,25 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 41,40 %-0,63
        BITCOIN 84.413,00 %-0,97
        GBP/TRY 49,0376 %-0,01
        EUR/USD 1,0789 %-0,04
        BRENT 74,51 %0,03
        ÇEYREK ALTIN 6.219,84 %0,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESKOMB Başkanı Akgül: Esnafımızı zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durmalıyız - İş-Yaşam Haberleri

        TESKOMB Başkanı Akgül: Esnafımızı zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durmalıyız

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül, "Ahi esnafımızı zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durmalıyız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 07:11 Güncelleme: 02.04.2025 - 07:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Esnafımızı zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durmalıyız"
        ABONE OL

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül, yazılı açıklamasında, boykot çağrılarına karşı, esnaf ve sanatkarların kendi öz sermayesi olmayan, günlük kazancıyla geçimini sağlamaya çalışan ve bu nedenle desteğe her zaman ihtiyaç duyan bir kesim olduğunun altını çizdi.

        Türkiye'de oluşabilecek en küçük olumsuzlukta, doğal afetlerde veya siyasi krizlerde en önce etkilenen kesimin küçük esnaflar olduğunu belirten Akgül, şunları kaydetti:

        "Ahi esnafımızı zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durmalıyız. Siyasi arenadaki tartışmalar kendi zemininde kalmalıdır. Asrın felaketi depremde, sel felaketlerinde, ekonomik daralma yaşanılan zamanlarda olduğu gibi bugünde esnaf ve sanatkarlarımıza her türlü desteği sağlamaya gayret edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        3'üncü kattan düştü! Küçük kızdan acı haber
        3'üncü kattan düştü! Küçük kızdan acı haber
        Düğünde kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı
        Düğünde kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda