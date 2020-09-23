Reuters

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin maliyetleri düşürerek 25 bin dolara otonom bir elektrikli araç satabileceğini, bunun en erken üç yıl sonra gerçekleşebileceğini söyleyerek yatırımcıların satışa geçmesine yol açtı.





Musk'ın açıklamalarının ardından, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın piyasa değeri ABD borsa kapanışından önce yüzde 5.6 düştü. Seans sonrası işlemlerde ise yüzde 6.9 daha düşen şirketin değeri 50 milyar dolar eridi.



Her yıl 22 Eylül'de gerçekleştirilen "Batarya Günü" etkinliğinde yatırımcılar Tesla'dan ilerleme bekliyorlardı. Yatırımcıların ilerleme beklediği alanların başında ise daha uzun ömürlü ve kilowatt başına daha uygun maliyeti bataryalar geliyordu.

Tesla CEO'su Musk, bu iki konuda da yatırımcılara beklediğini vermeyi başaramadı.



Musk, "Üç yıl içerisinde araç fiyatlarını 25 bin dolara çekebiliriz ve böylece fiyat olarak fosil yakıtlı araçlar seviyesine hatta biraz daha aşağıya inebiliriz" dedi.

Şirket, önceki dönemlerde olduğu gibi bugünlerde de Musk'ın belirlediği hedefleri tutturmakta zorluk çekiyor.

Elon Musk 270 binden fazla kişinin online olarak takip ettiği etkinlikte, ekonomik fiyatlı bir elektrikli araç üretmenin en başından beri şirketin hayali olduğunu söyledi.



Etkinlikte ayrıca Tesla'nın yeni modeli Model S Plaid de tanıtıldı. Verilen bilgiye göre, Plaid model araçlar tam şarjla yaklaşık 840 kilometre yol yapabiliyor ve saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor. Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyeden daha az sürede çıkabildiği belirtiliyor.

2021 yılında teslim edilmeye başlayacak aracın ABD fiyatı yaklaşık 140 bin dolar olacak.