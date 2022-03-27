Tesla'da neler oluyor? 0:00 / 0:00

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Tesla ve Space X kurucusu dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, Tesla çalışanlarının uğradığı ayrımcılık ve hissedarlarının açtığı davayla gündemde.

Los Angeles Times'ın haberine göre, Tesla'nın siyahi çalışanları taciz, ayrımcılık ve ırkçılık gibi şikayetleri yıllarca görmezden gelindiği gerekçesiyle 9 Şubat'ta dava açtı.

Tesla'nın avukatları tarafından yapılan açıklamada "Çalışanların ırkı hiçbir zaman Tesla içinde ayrımcılığa sebep olmamıştı. Tesla her türlü ayrımcılığa karşıdır." denildi.

Geçen yıl ırkçılığa karşı sessiz kaldığı gerekçesiyle Tesla için eski çalışanına 137 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti.

TESLA'NIN HİSSEDARLARI MUSK'A DAVA AÇTI

Diğer yandan Tesla'nın hissedarları Elon Musk'a dava açtı. Tesla'nın hissedarları, Musk'ın SolarCity firmasını Tesla bünyesine katarken kendilerine eksik bilgi verdiğini, söz konusu şirketin aslında iflasın eşiğinde olduğunu öne sürerek dava açtı. Musk yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

Musk davayı kaybetmesi durumunda 1.2 milyar dolar kaybedebilir. Güneş panelleri ve yenilenebilir enerji üreten SolarCity, 2016 yılında Tesla tarafından 2.2 milyar dolara satın alınmıştı.