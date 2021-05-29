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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Yeni modelinin teslimatını 'ince ayar' için erteledi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni otomobillerinden Model S Plaid'in teslimatında ertelemeye gittiğini bildirdi. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan şirketin CEO'su Elon Musk, söz konusu gecikmenin nedeni olarak 'ince ayar' gerekliliğinin öne sürdü. Musk, 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyede çıkabildiği açıklanan araç hakkında ise 'uzay aracı gibi hissettiriyor' yorumunu yaptı

Tesla'dan o modele ince ayar
HABERTURK.COM

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, yeni modelinin teslimatını erteledi. Tesla CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurulan gelişmeye göre, markanın Model S Plaid modelinin satışları 1 hafta gecikme ile 10 Haziran'da başlayacak.

Gecikmenin nedeni olarak 'ince ayar' gerekliliğini öne süren Musk, otomobilin uzay aracı gibi hissettirdiğini söyledi.

Model S Plaid, standart Model S'lerden farklı olarak daha güçlü bir motor ile üretilecek. Tesla'dan yapılan açıklamada, aracın otomobilin 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyeden daha az sürede çıkabildiği belirtilirken, otomobilin tam şarjla yaklaşık 840 kilometre yol yapabildiği ve saatte 320 kilometre hıza ulaşabildiği kaydedildi. Aracın elektrikli motorundan ürettiği güç ise 1020 beygir olarak açıklanmıştı.

Tesla'nın araç teslimatlarında son dönemde yaşanan gecikmeler dikkat çekiyor. Bir süre önce Model S ve Model X otomobillerinin makyajlı versiyonlarını tanıtan ABD'li üretici, söz konusu iki modelin de teslimatında 2 ay kadar gecikme yaşamıştı.

Söz konusu gecikmelerin müşteri talebine yetişememek mi yoksa tüm dünyayı sarsan çip krizi nedeniyle mi meydana geldiği konularında ise şirketten net bir açıklama yapılmadı.

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