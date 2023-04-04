TESLA FİYAT LİSTESİ

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; 3 farklı güç seçeneği ile satışa sunulan Model Y, giriş versiyonunda arkadan itişli olarak 455 km menzil sunuyor ve 1 milyon 548 bin 732 TL'den satışa sunuluyor.

Model Y'nin çift motorlu dört tekerlekten çekişe sahip Long Range versiyonu ise, 533 kilometre menzil ile 1 milyon 619 bin 532 TL'den satın alınabilecek.

Tesla'nın Türkiye'deki en pahalı versiyonu ise, Model Y Performance oldu. Çift motorlu dört tekerlekten çekişe sahip otomobil 514 km menzile sahip ve fiyatı da 1 milyon 778 bin 832 TL olarak açıklandı.