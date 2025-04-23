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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'nın karı yüzde 71 düştü - Otomobil Haberleri

        Tesla'nın karı yüzde 71 düştü

        Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetti. Elon Musk'ın mayıstan itibaren Tesla'ya yoğunlaşacağı ve hükümetteki mesaisini azaltacağı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 00:59 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:59
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        Tesla'nın karı yüzde 71 düştü
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        Tesla, 2025'in ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 19,3 milyar dolara geriledi. Tesla, 2024'ün ilk çeyreğinde 21,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 71 azalışla 409 milyon dolara düştü. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 1,39 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Şirketin 2024'ün ilk çeyreğinde 41 sent olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 12 sente geriledi.

        Tesla'nın gelir ve karı bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

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        ÜRETİM VE TESLİMAT SAYILARINDA DÜŞÜŞ

        Tesla, 2025'in ilk çeyreğinde küresel çapta 362 bin 615 otomobilin üretimini yaparken, 336 bin 681 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

        Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 16,3, teslim ettiği araç sayısı da yaklaşık yüzde 13 azaldı.

        Tesla'dan yapılan açıklamada, otomotiv ve enerji piyasalarındaki belirsizliğin, hızla gelişen ticaret politikasının Tesla ve benzer markaların küresel tedarik zinciri ile maliyet yapısını olumsuz etkilemesiyle artmaya devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, bu dinamiğin, değişen siyasi duyarlılıkla birlikte, kısa vadede şirketin ürünlerine yönelik talep üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olabileceği ifade edildi.

        MUSK'IN SİYASİ HAMLELERİ

        ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu marka, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde aktif rol alan Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

        Seçim kampanyası sırasında Trump'a destek olan Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına getirilmişti.

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        Musk'ın sorumlu olduğu DOGE'nin maliyetleri düşürmeye yönelik attığı adımlar ve binlerce federal çalışanın işine son vermesi tartışma konusu olmuştu.

        ABD'nin farklı bölgelerinde, Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

        Trump da kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla Tesla araç satın almıştı.

        ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasının ardından Tesla'nın yakaladığı popülarite, şirketin sahibi Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle azalmıştı.

        Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybeden Tesla hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 41 değer kaybetti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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