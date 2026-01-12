Tete resmen Gremio'da!
Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen Brezilyalı Tete, ülkesinin takımlarından Gremio'ya transfer oldu.
Panathinaikos'ta kariyerini sürdüren Brezilyalı Tete, yetiştiği kulüp Gremio'ya geri döndü.
BONSERVİSİ 6.2 MİLYON EURO
Brezilya ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için Yunan temsilcisine 6.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sambacı kanat, yeni kulübüyle 2029'a kadar sözleşme imzaladı.
Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da forma giyen Tete, Panathinaikos'ta 76 maçta 13 gol - 10 asistlik performans sergiledi.
