Tete resmen Gremio'da!

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı

Bursanın Yıldırım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.Hacivat Mahallesi D209. Sokaktaki iki katlı evde Ahmet Y, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yye tabancayla ateş açtı.Silah sesini duyan komşular, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Tuğçe Y, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Ağır yaralanan Tuğçe Ynin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaçan şüpheli Ahmet Y. bir süre sonra polise giderek teslim oldu.