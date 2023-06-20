Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tetikçinin Oğlu bu akşam var mı, yok mu? Tetikçinin Oğlu final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

Fox TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan ve hatırı sayılı bir izleyici kitlesi olan dizisi Tetikçinin Oğlu, yeni bölümü nedeniyle bir kez daha gündem olmuş durumda. Timuçin Esen ile Şevket Çoruh'un başrollerinde yer aldığı ve son olarak 7. yeni bölümüyle yayınlanan dizinin akıbetine ilişkin bilgileri derledik!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Tetikçinin Oğlu bu akşam var mı, yok mu? Tetikçinin Oğlu final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Tetikçinin Oğlu bitti mi?

    Fox TV'nin kısa sürede Salı günlerinin vazgeçilmez yapımlarından biri olmayı başaran dizisi Tetikçinin Oğlu, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu akşam da yayın akışında görünmüyor. Dizinin sevenleri için Tetikçinin Oğlu'nun neden olmadığı ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin detayları derledik!
  • Tetikçinin Oğlu bu akşam var mı, yok mu? Tetikçinin Oğlu final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Tetikçinin Oğlu bitti mi?

    TETİKÇİNİN OĞLU FİNAL Mİ YAPTI?

    Tetikçinin Oğlu dizisi ile ilgili gazeteci Birsen Altuntaş'tan önemli bir iddiada bulundu. Altuntaş, söz konusu dizinin 7. ve son bölümüyle sessiz sedasız final yaptığını ve bu kararın oyunculara iletildiğini iddia etti.

    Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi ama sevilen dizinin bu hafta da olmaması söz konusu iddiayı iyice kuvvetlendirdi. 
  • Tetikçinin Oğlu bu akşam var mı, yok mu? Tetikçinin Oğlu final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Tetikçinin Oğlu bitti mi?

    TETİKÇİNİN OĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    İskender’in ihanetiyle sarsılan Korkmaz, oğlunu kurtarmaya kararlıdır. Ancak düşmanlar tüm gücüyle İskender’in evine saldırır. Böylece Korkmaz bir yandan da İskender’i koruması gereken çok zor bir durumda kalır. Kalesi yıkılan İskender’in hamlesinin ne olacağı ise merak konusudur. Sibel, çocuğunu korumakla sevdiği adama yardım etmek arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. 
  • Tetikçinin Oğlu bu akşam var mı, yok mu? Tetikçinin Oğlu final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Tetikçinin Oğlu bitti mi?

    Ölümle burun buruna gelen Metin, bir oğlu olduğunu öğrenir. Umut’la tanışmaları duygu dolu anlar yaşatacaktır.  Metin hem Sibel’i hem Umut’u korumak için harekete geçer. Korkmaz, onlara yardım edebilecek sürpriz bir ismin kapısını çalar. Bu durum tüm dengeleri alt üst edecektir.
  • Tetikçinin Oğlu bu akşam var mı, yok mu? Tetikçinin Oğlu final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman? Tetikçinin Oğlu bitti mi?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.