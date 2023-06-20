TETİKÇİNİN OĞLU FİNAL Mİ YAPTI?

Tetikçinin Oğlu dizisi ile ilgili gazeteci Birsen Altuntaş'tan önemli bir iddiada bulundu. Altuntaş, söz konusu dizinin 7. ve son bölümüyle sessiz sedasız final yaptığını ve bu kararın oyunculara iletildiğini iddia etti.



Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi ama sevilen dizinin bu hafta da olmaması söz konusu iddiayı iyice kuvvetlendirdi.