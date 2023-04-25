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Tetikçinin Oğlu konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Tetikçinin Oğlu oyuncuları...

Fox TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan ve kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan Tetikçinin Oğlu, bu akşam 3. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Usta oyuncular Timuçin Esen ile Şevket Çoruh'u bir araya getiren dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yere ilişkin tüm ayrıntıları derledik!

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  • Tetikçinin Oğlu konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler?

    Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı ve orjinal bir hikaye olan Tetikçinin Oğlu, 3. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyot. Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yönetmenliğini yaptığı diziye ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!
  • Tetikçinin Oğlu konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler?

    TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU NEDİR?

    Kırk yılın dostu; Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh).

    İskender’in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye…
  • Tetikçinin Oğlu konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler?

    TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCULARI KİMLER?

    Korkmaz - (Timuçin Esen)

    İskender Karayurt - (Şevket Çoruh)

    Metin Şengül - (Genco Özak)

    Huri Malik Karayurt - (Sezin Akbaşoğulları)
  • Tetikçinin Oğlu konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler?

    Esat Uncular - (Serhat Kılıç)

    Sibel Kayahan - (Bahar Şahin)

    Yunus Geçkin - (Baran Can Eraslan)
  • Tetikçinin Oğlu konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler?

    TETİKÇİNİN OĞLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Fox TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nun çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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