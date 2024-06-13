TFF 2. Lig ve 3. Lig'de kuralar çekildi

2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

TFF 1., 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile TFF Genel Sekreteri Taner Senseven'in katıldığı kura çekimi, TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekiminde kulüp başkan ve temsilcileri yer aldı.

VOLKAN CAN: İNŞALLAH SAKATLIKSIZ, BELASIZ, GÜZEL BİR SEZON GEÇİRİRİZ

Kura çekiminin öncesinde bir konuşma yapan TFF 1., 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, "Yorucu bir sezonu geride bıraktık. İnşallah kulüplerimizin istediği gibi sakatlıksız, belasız, güzel bir sezon geçiririz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin çok selamları var" dedi.

TFF 2. Lig'de sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Ligin 22. ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig'de ise sezon 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Ligin ikinci yarısı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 26 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak. Ligin 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

TFF 2. LİG’DE GRUPLAR;