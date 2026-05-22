TFF açıkladı! 2026-2027 transfer dönemi ne zaman başlıyor? Yaz ve kış transfer sezonu tarihleri
Futbolseverlerin ve kulüplerin heyecanla beklediği yeni sezon yapılanma süreci netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi açıklamayla takvimi duyururken, Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel liglerde geçerli olacak transfer dönemi tarihleri de belli oldu. İşte 2026-2027 transfer dönemi detayları.
Futbol dünyasında yeni sezon öncesi merakla beklenen yapılanma takvimi kesinleşti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı resmi açıklamayla birlikte, Süper Lig başta olmak üzere profesyonel liglerde uygulanacak transfer dönemi tarihleri de netlik kazandı. 2026-2027 sezonuna ilişkin transfer sürecinin tüm ayrıntıları böylece ortaya çıktı. İşte ayrıntılar.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler ve taraftarlar tarafından merakla beklenen takvimi resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun 14 Mayıs 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 sezonuna ait transfer ve tescil dönemlerinin belirlendiği ifade edildi.
Buna göre, sezonun birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran 2026’da başlayıp 4 Eylül 2026’da sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027’de başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde tamamlanacak.