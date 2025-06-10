TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Dünya Kupası'na katılma inancımız var

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Meksika ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası elemelerindeki ilk 2 maçın önemine vurgu yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, “Gürcistan ve İspanya maçlarını aldıktan sonrası daha kolay olur diye düşünüyoruz. Teknik kadroyla da aynı düşüncedeyiz. Bunların hepsini güzel çalışacağız. Genç kardeşlerimiz de çalışacak. Cenab-ı Allah da çalışmanın karşılığını verir. Bizim inancımız var. Benim içimde direkt katılacağız diye bir inanç var. Başkan adayı olduğumuz zaman da böyle yola çıkmıştık. Cenab-ı Allah nasip eder inşallah. Bu 2 maç da provası olur” ifadelerini kullandı.

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"ABD GALİBİYETİNİ GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİYORUZ" ABD karşısında alınan 2-1’lik galibiyeti Gazze’de zulme uğrayan ve hayattan ayrılan çocuklara armağan eden Hacıosmanoğlu, “Takım galip geldiği zaman ruhen ve bedenen dinleniyorsunuz. Önemli olan başarıyı yakalamak. 80 milyonun milli takımı ama UEFA Ve FIFA toplantılardan bir sürü Müslüman ülke başkanlarıyla görüşüyoruz. Onlar ‘Başkanım, 80 milyon olarak düşünmeyin. Müslüman aleminde milyonlarca insan Türkiye’nin başarısını bekliyor’ diyorlar. İnşallah Cenab-ı Allah onları da sevindirmeyi nasip eder. Bir önceki maçta Amerika’yı yendik ama Gazze’de çocuklarımız zalimin kurşunlarıyla genç yaşta bu dünyadan ayrılıyor. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Onları sevindirdiysek ne mutlu bize. Türkiye Milli Takımı, Amerika Milli Takımı’nı yendi ama sonuçta oradaki manşetleri takip ediyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bu zaferleri Müslüman aleminde beklentisi olanlara armağan eder. Dünya Kupası’nda da başarılı oluruz. Bugün de Guardiola’nın açıklamalarını duydum. Bu bir din meselesi değil. Bu çocukların zalimce katledilmesine tepki göstermeyen bence insan değil. Bu yarın onların çocuklarının başına gelmeyecek mi? Ekonomik gücü yüksek Müslüman ülkelerin bunların gösterdiği tepkilerin 10’da 1’i kadar tepki göstermemelerine üzülüyorum. Müslüman ülkeler bu zülme karşı direnç gösterse ben anında biteceğini düşünüyorum. Allah onları ıslah etsin. Böyle devam ederse yarın onların başına gelecek. Birlik içinde hareket etmelerini temenni ediyorum” sözlerini sarf etti. ABD galibiyetini değerlendiren İbrahim Hacıosmanoğlu, “Tabii ki bizim takımlarda sezon onu. Amerika daha sezonun ortasında Ona rağmen talihsiz bir golle başladık. Çok daha farklı olabilirdi. Bunlar prova zaten. Galibiyetle bitmesi önemli” dedi. "MEKSİKA İLE İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ" Meksika ile oynanacak ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini aktaran Başkan Hacıosmanoğlu, “Meksika ile ilk kez karşılaşıyoruz. Meksika’da daha önce büyük takımlarda oynayan yıldızlar vardı ama son zamanlarda Avrupa’da bizim kadar yıldızları yok. Biz kendi takımımıza inanıyoruz. Önce kendimize bakacağız. İyi çalışıp, iyi mücadele edeceğiz. Sonucunda da akşam inşallah Meksika ile ilk maçımızdan galibiyetle ayrılırız” şeklinde konuştu.

"MONTELLA İLE DOSTLUK İLİŞKİMİZ VAR" A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile dostluk ilişkileri olduğuna değinen Hacıosmanoğlu, “Kolej havasının yaratılmasında hocanın çok büyük katkısı var. Bütün oyuncular seviyor, biz de kendisini seviyoruz. Hoca-başkan ilişkisinden ziyade bir dostluk ilişkimiz var. Benim ilişkilerim genelde öyle oluyor. UEFA ve FIFA başkanıyla da kişisel dostluklarımız var. Ortamı onlar sağladı. Biz de onlara destek oluyoruz. Az önce bir arkadaş girdi, ‘Başkanım ilk kez bir başkanı malzemecilerle kahvaltı yaparken gördüm. Teşekkür ediyorum’ dedi. Biz en alttan en üste kadar olan ekibe ne kadar yardımcı olursak daha fazla motive olur. Milli takımın her aşamasına yansır. Bizim amacımız o. Biz hizmetkarız” ifadelerini kullandı. REKLAM Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya favoriydi. Onları bir şekilde yendikten sonra ben kesin final oynayacağız gözüyle bakıyordum. Hollanda’ya talihsiz bir şekilde elenince o zaman fazla tepki gösterince 9 yaşındaki kızım ‘Baba ne kızıyorsun, Dünya Şampiyonası var. Git Başkan ol Dünya şampiyonu olalım’ dedi. Onun temiz kalbine inanıyorum. 10 gün kala aday olduk, seçim nasip etti Cenab-ı Allah. Bu jenerasyonun Dünya Şampiyonası’na direkt gitmesi gerektiğine inanıyorum. Onu da başaracağız.”

"AZİZ SANCAR, GURURUMUZ" Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, “Elbette ki gururumuz. Biz onu öyle görüyoruz. Dün atmosferi gördükten sonra inanın duygulanıyorsunuz. Vakıfta Türkiye’nin her karesinden bir motif bulabiliyorsunuz. Bütün malzemeleri de Türkiye’de götürdüler. İçeri giriyorsunuz, tüm Türki Cumhuriyetlerin bayrağı var. Amerika Birleşik Devletleri’nde Türklüğü derinden yaşayan ödül sahibi. Duygulanmamak elde değil. Bugün de maça davet ettik, gelecek. İnşallah ayağı da uğurlu gelir. Bu değerlere biz de saygı göstereceğiz. Bunun için Dünya Kupası’na geleceğiz. O Türklüğün sembolü. Merih o konuda ceza almıştı. Hocamız da bu konuda çok hassas. Merih’e verdiği kitapta ayrı özel not düştü. Görüntü güzeldi” sözlerini kullandı.