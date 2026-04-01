TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Dünya Kupası'nı alacağız!

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Karşılaşmanın ardından tribünde büyük sevinç yaşanırken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın coşkusu dikkat çekti. İkili, birbirlerine sarılarak duygusal anlar ve 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bu anlar kameralara yansırken, Bakan Osman Aşkın Bak, "Hayırlı olsun milletimize" açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, "Kupayı alıp geleceğiz" dedi.

"AĞABEYLERİNİN İZİNDEN GİDİYORLAR"

İbrahim Hacıosmanoğlu, maçtan sonra basın mensuplarına "İnsanlar sözlerimi yanlış anlıyor. Politik konuşmuyorum, ben sokaktan geliyorum. Sokaktan gelen insanların anlayacağı dilden konuşuyorum. Tarihin en yetenekli ve en karakterli kadrosu derken kimseye karaktersiz demedim. Bunlar ağabeylerinin izinden gidiyor. Onları örnek alıyorlar." açıklamasını yaptı.

"ALLAH'IN İZNİYLE KUPAYI ALACAĞIZ"

TFF başkanı, "İki maçta bize yakışan oyunlar oynamadık. Hocamız da söyledi ama bunlar kazanılması gereken maçlardı. ABD'ye gideceğiz ve Allah'ın izniyle kupayı alacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.