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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'de ilk istifa! Talat Papatya görevi bıraktı - Futbol Haberleri

        TFF'de ilk istifa! Talat Papatya görevi bıraktı

        Türk futbolunda üst üste yaşanan gerginlikler, stat içinde ve dışında yaşanan olaylar beraberinde istifa getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:08
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        TFF'de ilk istifa!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiği öğrenildi. TFF'ye istifasını gönderen ve görevini bırakan Talat Papatya'nın yanı sıra yönetimde istifaların çoğalabileceği yorumları yapılıyor. TFF'deki yöneticilerden bazılarının; son dönemde yaşanan Halil Umut Meler'e yumruk atılması, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Riyad'ta yaşanan kaos ve son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki şiddet olayları nedeniyle yıprandıkları ve istifa etmeye hazırlandıkları gelen haberler arasında...

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