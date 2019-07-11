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HaberlerFutbol

TFF'de kurullar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün toplantıda bir araya gelerek federasyon bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi

TFF

TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi. Yeni kurullar şu şekilde:

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU

ASIL ÜYELER

BAŞKAN

AYTAÇ YÜKSEL

1

MEHMET EROL

2

AHMET CAN ACAROĞLU

3

CANAN SARI

4

VELİ TOLU

5

MEHMET SAĞLAM

6

RECEP ŞENCAN

YEDEK ÜYELER

1

FATİH HASBAL

2

ZÜLKÜF TÜRKOĞLU

3

ZUHAL BEREKET BAŞ

4

TAMER SAĞCAN

5

DENİZ AKSOY

6

ALİ ATAY

 

 

TAHKİM KURULU

ASIL ÜYELER

BAŞKAN

MURAT BALCI

1

EMİNE YAZICIOĞLU

2

YUSUF ÖKSÜZÖMER

3

OSMAN BATURHAN DURSUN

4

MURAT ERBİLEN

5

EYÜP KUL

6

HALUK SONSUZ

YEDEK ÜYELER

1

ABDÜRRAHİM GÜNEŞDOĞDU

2

ALPER TÜRKÖZMEN

3

TUĞÇE DİNÇER

4

MEHMET KARCIOĞLU

5

SAVAŞ YARKIN

6

YAKUP ÖNDER MERCANGÖZ

 

 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU

ASIL ÜYELER

BAŞKAN

CELAL CANDAN

1

KENAN KENAN

2

YAVUZ AKSOY

3

TARKAN ERDAL

4

BAŞBUĞ PINARBAŞI

5

SİDAR TUNCA

6

YASİN EKER

YEDEK ÜYELER

1

ALPER ÇAĞRI YILMAZ

2

ELİF DEMİRHAN

3

ARMAĞAN ÜÇER

4

OĞUZ TURHAN

5

HALİT ÖĞÜN

6

SEYİT KIVANÇ KOÇ

 

 

TEMSİLCİLER KURULU

BAŞKAN

ABDURRAHMAN ARICI

1

BURHAN CUCİ

2

OSMAN DİYADİN

3

KERİM ALTIAY

4

ERTUĞRUL ASLAN

5

ÖMER DEMİR

6

YAKUP AKSOY

 

 

AMATÖR FUTBOL DİSİPLİN KURULU

ASIL ÜYELER

BAŞKAN

SELÇUK AYGÜN

1

CAFER GEYİK

2

MEHMET TAMÖZ

3

ESİN GÜLER

4

İSMAİL YILDIZ

5

MUZAFFER ENES CİRİT

6

HASAN OYMAK

YEDEK ÜYELER

1

SERKAN SOKULUOĞLU

2

HAKAN BAŞSORGUN

3

AYSEL GÜLLE

4

YASİN ÇAĞRI KARACA

5

MUHAMMED HARDALAÇ

6

ŞAFAK KUŞ

 

 

ETİK KURULU

ASIL ÜYELER

BAŞKAN

TACİ BAYHAN

1

ALİ KEMAL ATÇEKEN

2

RIZA TİRYAKİ

3

BESTAMİ TEZCAN

4

MEHMET HAKAN TÜFEKÇİ

YEDEK ÜYELER

1

İLYAS ÇELİK

2

HANİFE TUBA SAĞCAN

3

AHMET KILIÇ

4

ALİ YAZLI

 

 

ENGELLİ FUTBOLU KOORDİNASYON KURULU

 

BAŞKAN

ÖMER GÜRSOY

1

ARİF ÜMİT UZTÜRK

2

YAKUP ÜMİT KİHTİR

3

BİROL AYDIN

4

SAVAŞ EKİN

5

MEHMET ALLATTİN NALCIOĞLU

 

 

SAĞLIK KURULU

 

BAŞKAN

PROF. DR. ÖMER TAŞER

1

PROF. DR. BÜLENT BAYRAKTAR

2

YRD. DOÇ. DR. İLKER YÜCESİR

3

PROF. DR. NEVİN ERGUN

4

PROF DR. KEMAL MEMİŞOĞLU

5

 

UZM. PSK. MİNE GÖRGÜN

6

PROF. DR. HAKAN GÜR

 

7

PROF. DR. GÖKHAN MALKOÇ

 

8

PROF. DR. MUHİTTİN TAYFUR

 

9

PROF. DR. EYÜP GÜMÜŞ

 

10

PROF. DR. ORHAN ŞEN

 

11

PROF. DR. SONER ŞAHİN

 

12

PROF. DR. ATACAN ATALAR

 

 

 

DOPİNGLE MÜCADELE KURULU

 

BAŞKAN

PROF. DR. ÖMER TAŞER

1

PROF. DR. YUNUS SÖYLET

2

PROF. DR. MEHMET KURTOĞLU

3

PROF. DR. AHMET ARAMAN

4

PROF DR. ERDAL CEVHER

5

 

PROF. DR. GÖKHAN METİN

6

PROF. DR. SADİ KURDAK

 

 

 

DIŞ İLİŞKİLER KURULU

 

BAŞKAN

ALİ GÜVEN

1

TAHİR KIRAN

2

MEHMET KURİŞ

3

ALİCAN ULUSOY

4

KAYA ENİŞTE

5

 

ZEYNEP ŞENER

6

ÖZDEN BİLİR DÖNMEZ

 

7

CELALETTİN ÇAKICI

 

8

BUSE ARICI

 

9

HAKKI GÜRKAN PERİNÇEK

 

10

GÜRKAN TEOMAN

 

11

HASAN GÜMÜŞKESEN

 

12

MUSTAFA YENLİHALİOĞLU

 

13

MUSTAFA KÜÇÜKMERAL

 

14

MURAT KOCAKAYA

 

15

MEHMET BESCELİ

 

16

AYGÜN DENLİ

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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