TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi. Yeni kurullar şu şekilde:
PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU
ASIL ÜYELER
BAŞKAN
AYTAÇ YÜKSEL
1
MEHMET EROL
2
AHMET CAN ACAROĞLU
3
CANAN SARI
4
VELİ TOLU
5
MEHMET SAĞLAM
6
RECEP ŞENCAN
YEDEK ÜYELER
1
FATİH HASBAL
2
ZÜLKÜF TÜRKOĞLU
3
ZUHAL BEREKET BAŞ
4
TAMER SAĞCAN
5
DENİZ AKSOY
6
ALİ ATAY
TAHKİM KURULU
ASIL ÜYELER
BAŞKAN
MURAT BALCI
1
EMİNE YAZICIOĞLU
2
YUSUF ÖKSÜZÖMER
3
OSMAN BATURHAN DURSUN
4
MURAT ERBİLEN
5
EYÜP KUL
6
HALUK SONSUZ
YEDEK ÜYELER
1
ABDÜRRAHİM GÜNEŞDOĞDU
2
ALPER TÜRKÖZMEN
3
TUĞÇE DİNÇER
4
MEHMET KARCIOĞLU
5
SAVAŞ YARKIN
6
YAKUP ÖNDER MERCANGÖZ
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU
ASIL ÜYELER
BAŞKAN
CELAL CANDAN
1
KENAN KENAN
2
YAVUZ AKSOY
3
TARKAN ERDAL
4
BAŞBUĞ PINARBAŞI
5
SİDAR TUNCA
6
YASİN EKER
YEDEK ÜYELER
1
ALPER ÇAĞRI YILMAZ
2
ELİF DEMİRHAN
3
ARMAĞAN ÜÇER
4
OĞUZ TURHAN
5
HALİT ÖĞÜN
6
SEYİT KIVANÇ KOÇ
TEMSİLCİLER KURULU
BAŞKAN
ABDURRAHMAN ARICI
1
BURHAN CUCİ
2
OSMAN DİYADİN
3
KERİM ALTIAY
4
ERTUĞRUL ASLAN
5
ÖMER DEMİR
6
YAKUP AKSOY
AMATÖR FUTBOL DİSİPLİN KURULU
ASIL ÜYELER
BAŞKAN
SELÇUK AYGÜN
1
CAFER GEYİK
2
MEHMET TAMÖZ
3
ESİN GÜLER
4
İSMAİL YILDIZ
5
MUZAFFER ENES CİRİT
6
HASAN OYMAK
YEDEK ÜYELER
1
SERKAN SOKULUOĞLU
2
HAKAN BAŞSORGUN
3
AYSEL GÜLLE
4
YASİN ÇAĞRI KARACA
5
MUHAMMED HARDALAÇ
6
ŞAFAK KUŞ
ETİK KURULU
ASIL ÜYELER
BAŞKAN
TACİ BAYHAN
1
ALİ KEMAL ATÇEKEN
2
RIZA TİRYAKİ
3
BESTAMİ TEZCAN
4
MEHMET HAKAN TÜFEKÇİ
YEDEK ÜYELER
1
İLYAS ÇELİK
2
HANİFE TUBA SAĞCAN
3
AHMET KILIÇ
4
ALİ YAZLI
ENGELLİ FUTBOLU KOORDİNASYON KURULU
BAŞKAN
ÖMER GÜRSOY
1
ARİF ÜMİT UZTÜRK
2
YAKUP ÜMİT KİHTİR
3
BİROL AYDIN
4
SAVAŞ EKİN
5
MEHMET ALLATTİN NALCIOĞLU
SAĞLIK KURULU
BAŞKAN
PROF. DR. ÖMER TAŞER
1
PROF. DR. BÜLENT BAYRAKTAR
2
YRD. DOÇ. DR. İLKER YÜCESİR
3
PROF. DR. NEVİN ERGUN
4
PROF DR. KEMAL MEMİŞOĞLU
5
UZM. PSK. MİNE GÖRGÜN
6
PROF. DR. HAKAN GÜR
7
PROF. DR. GÖKHAN MALKOÇ
8
PROF. DR. MUHİTTİN TAYFUR
9
PROF. DR. EYÜP GÜMÜŞ
10
PROF. DR. ORHAN ŞEN
11
PROF. DR. SONER ŞAHİN
12
PROF. DR. ATACAN ATALAR
DOPİNGLE MÜCADELE KURULU
BAŞKAN
PROF. DR. ÖMER TAŞER
1
PROF. DR. YUNUS SÖYLET
2
PROF. DR. MEHMET KURTOĞLU
3
PROF. DR. AHMET ARAMAN
4
PROF DR. ERDAL CEVHER
5
PROF. DR. GÖKHAN METİN
6
PROF. DR. SADİ KURDAK
DIŞ İLİŞKİLER KURULU
BAŞKAN
ALİ GÜVEN
1
TAHİR KIRAN
2
MEHMET KURİŞ
3
ALİCAN ULUSOY
4
KAYA ENİŞTE
5
ZEYNEP ŞENER
6
ÖZDEN BİLİR DÖNMEZ
7
CELALETTİN ÇAKICI
8
BUSE ARICI
9
HAKKI GÜRKAN PERİNÇEK
10
GÜRKAN TEOMAN
11
HASAN GÜMÜŞKESEN
12
MUSTAFA YENLİHALİOĞLU
13
MUSTAFA KÜÇÜKMERAL
14
MURAT KOCAKAYA
15
MEHMET BESCELİ
16
AYGÜN DENLİ
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