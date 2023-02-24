TFF'den ertelenen maçlarla ilgili açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig
ABONE OL

TFF'den ertelenen maçlarla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerde ertelenen maçlarla ilgili açıklama yaptı

TFF'den ertelenen maçlarla ilgili açıklama
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'de ve 1. Lig'de ertelenen maçlar için bir açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"6 Şubat Pazartesi günü, Spor Toto Süper Lig'de oynanması gereken HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor müsabakaları ile aynı tarihte Spor Toto 1. Lig'de oynanması gereken Eyüpspor - Bodrumspor A.Ş. müsabakasının yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Ertelenen bu müsabakaların oynanacağı tarihte futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümleri geçerlidir.

(1) Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.

(2) Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.

(3) Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.

Bununla birlikte 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gereken TFF 2. Lig'in 24. hafta müsabakaları ile Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in 24. haftaları ve TFF 3. Lig'in 22. haftası da dahil olmak üzere profesyonel liglere ilişkin fikstürün yeniden düzenlenmesi nedeniyle bu müsabakaların erteleme müsabakası kapsamında olmadığı ve futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! - Son dakika Fenerbahçe FB haberleri
FUTBOL İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 yıl sonra yeniden Sevilla'ya rakip oluyor - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Siz bizi iyi tanırsınız!
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada? - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Ülke puanı sıralamasında son durum!
Sevillalı yöneticilerden Fenerbahçe yorumu: Mağlup edilmesi zor!
FUTBOL "F.Bahçe'yi yenmek zor!"
TFF Tahkim Kurulu, Jorge Jesus'un 1 maçlık cezasını onadı
FUTBOL Tahkim Kurulu, Jesus'un cezasını onadı!
Fenerbahçe Futbol A Takım Teknik Menajeri Aurelio, Sevilla eşleşmesini değerlendirdi
FUTBOL Aurelio, Sevilla eşleşmesini değerlendirdi
Sivasspor'a tanıdık rakip: Fiorentina
FUTBOL Sivasspor'a tanıdık rakip: Fiorentina
Everton, Jordan Pickford ile sözleşme uzattı
FUTBOL Everton, Jordan Pickford ile sözleşme uzattı
TFF amatör liglerin takvimini açıkladı
FUTBOL TFF amatör liglerin takvimini açıkladı
Şenol Güneş'in Antalya maçı 11'i netleşiyor
FUTBOL Şenol Güneş'in 11'i netleşiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.