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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray TFF'den Galatasaray'ın harcama limiti itirazına ret! - Galatasaray Haberleri

        TFF'den Galatasaray'ın harcama limiti itirazına ret!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübünün ikinci transfer ve tescil dönemi Süper Lig takım harcama limitlerine yaptığı itirazı reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 23:03 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:03
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        TFF'den G.Saray'ın itirazına ret!
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        TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün 2. Transfer ve Tescil Dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda yapılan değişikliğe yönelik itirazlarının oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

        Açıklamada ayrıca Galatasaray'ın Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinde yapılan değişikliğe karşı itirazının da incelenip oy çokluğuyla kabul edilmediği aktarıldı.

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