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        Haberler Spor Futbol 1. Lig TFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı - Futbol Haberleri

        TFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı

        TFF, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası şehit olan vatandaşlarımız anısına bu hafta oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve kulüplerin sahaya siyah kol bandı takarak çıkacağını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 19:11 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:16
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        TUSAŞ saldırısı sonrası TFF'den karar!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına bu hafta oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm kulüplerin sahaya siyah kol bandı takarak çıkacağını açıkladı.

        Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

        ''Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

        Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz.''

        FENERBAHÇE'DE SİYAH BANTLA ÇIKACAĞINI AÇIKLADI!

        Fenerbahçe, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız nedeniyle Avrupa Ligi'nde oynayacağı Manchester United maçına siyah bantla çıkacağını açıkladı.

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