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        Haberler Bilgi Spor TFF duyurdu! Yaz transfer sezonu tarihleri | Transfer dönemi ne zaman başlıyor?

        Yaz transfer sezonu tarihleri: Transfer dönemi ne zaman başlıyor?

        Süper Lig'de yaz transfer dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 transfer sezonu tarihlerini duyurdu. Böylece Süper Lig'de yaz transfer döneminin başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ve Süper Lig ekipleri transfer dönemi süresinde eksik bölgelerini yeni transferlerle güçlendirecek. Peki, "Transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte 2025 yaz transfer döneminin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 20:40 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:40
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        Yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. 2025-2026 Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlayacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile duyuruldu. Süper Lig ekipleri, transfer dönemi boyunca eksik bölgelerini yeni transferle güçlendirebilecek. Peki, "Transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte detaylar...

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        TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 dönemi transfer dönemi için tarihleri açıkladı.

        Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül Cuma günü sona erecek.

        Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026'da bitecek.

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        Yapılan açıklama şu şekilde:

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

        Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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