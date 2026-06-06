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        Haberler Spor Futbol TFF yeni sezonda görev yapacak hakemleri açıkladı!

        TFF yeni sezonda görev yapacak hakemleri açıkladı!

        Futbolda 2026-2027 sezonunda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 00:05 Güncelleme:
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        Yeni sezonun hakemleri açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda görev alacak üst klasman hakemleri, üst klasman yardımcı hakemleri, klasman hakemleri, klasman yardımcı hakemleri, VAR hakemleri ve üst klasman gözlemci listelerini yayımlandı.

        TFF'nin internet sitesinde yer alan listeye göre üst klasman ile VAR hakemleri şunlar:

        Üst klasman: Zorbay Küçük, Doğukan Yıldırım, Kadir Sağlam, Burak Olcar, Burak Pakkan, Burak Demirkıran, Alper Akarsu, Gürcan Hasova, Emre Kaan Çalışkan, Burak Kamalak, Batuhan Kolak, Ömer Faruk Turtay, İbrahim Güner, Kaan Kara, Adnan Deniz Kayatepe, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Birkan Altındaş, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Ali Yılmaz, Çağdaş Altay, İlker Yasin Avcı, Ömer Tolga Güldibi, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ozan Ergün, Mehmet Türkmen, Süleyman Bahadır, Melih Aldemir, Oğuzhan Gökçen, Emrullah Baydar, Halil Umut Meler, Yiğit Arslan, Davut Dakul Çelik, Direnç Tonusluoğlu, Berkay Erdemir, Reşat Onur Coşkunses, Fatih Tokail, Ayberk Demirbaş, Muhammet Alperen Çopur, Mustafa Hakan Belder, Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Aksu, Hakan Ülker, Emre Kargın, Muhammet Ali Metoğlu, Yücel Büyük, Atilla Karaoğlan, Erdem Mertoğlu, Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Faruk Gültekin, Yusuf Ziya Gündüz, Yasin Kol, Alpaslan Şen

        VAR: Özer Özden, Efe Tanrıverdi, Sarper Barış Saka, Erkan Engin, Özgür Yankaya, Volkan Bayarslan, Onur Özütoprak, Ferhan Kestanlıoğlu, Melis Özçiğdem, Eren Özyemişcioğlu, Bülent Birincioğlu, Bilal Köseoğlu, Sinan Dereci

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