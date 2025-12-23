Habertürk
Habertürk
        TGKK anketi: Gençlerin %18'i son bir yılda sanal kumar oynadı

        TGKK anketi: Gençlerin %18’i son bir yılda sanal kumar oynadı

        5 bin gençle yapılan araştırma, kolay erişim ve hızlı kazanç beklentisinin çevrim içi kumarı cazip kıldığını, buna karşın yalnızca %21'in eğitim veya bilgilendirme aldığını ortaya koydu. TGKK, okullar ve dijital platformlarda önleyici program ve denetim çağrısı yaptı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23.12.2025 - 17:44 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:44
        Gençlerin %18'i son bir yılda sanal kumar oynadı
        Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (TGKK) Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan’ın yazılı açıklamasına göre, dijitalleşmenin hızlanması gençlerin internet kullanımını artırırken, sanal kumar ve bahis oyunlarına erişimi de kolaylaştırdı. TGKK tarafından yürütülen anket, gençlerin sanal kumara ilişkin farkındalık, tutum ve davranışlarını ölçmeyi ve önleme çalışmalarına veri zemini sunmayı amaçladı.

        EKRAN ETKİSİ

        Türkiye genelinde 5 bin gençle yapılan çalışmada katılımcıların çoğunluğunu 19–24 yaş grubu (%45) ve üniversite öğrencileri (%52) oluşturdu; cinsiyet dağılımı dengeli seyretti. Son bir yılda en az bir kez sanal kumar oynadığını belirtenlerin oranı %18 oldu. Sanal kumar oynayanların %55’i mobil uygulamalar üzerinden, %20’si ise web siteleri aracılığıyla erişim sağladı. Cazibe unsurlarının başında kolay erişim (%30) ve hızlı kazanç beklentisi (%22) geldi. Katılımcıların %50’den fazlası çevresinde sanal kumar oynayan kişiler bulunduğunu bildirerek akran etkisine işaret etti.

        BİLGİ-UYGULAMA

        Farkındalık boyutunda gençlerin %72’si sanal kumarın bağımlılık yapabileceğini düşünürken, %58’i reklamların gençleri etkilediğini belirtti. Buna karşın yalnızca %21’i bu konuda herhangi bir eğitim veya bilgilendirme aldığını ifade etti. TGKK, bulguların farkındalık ile davranış arasında belirgin bir “bilgi-uygulama” boşluğu gösterdiğini vurguladı.

        DENETİM VURGUSU

        Açıklamada, dijital ortamda kumarın “eğlencelik” ve “zararsız” algısıyla normalleştiği uyarısı yapılarak şu öneriler sıralandı: okullar ve gençlik kulüplerinde sanal kumar farkındalık programları düzenlenmesi, medya okuryazarlığı ve dijital risk bilinci eğitimlerine daha fazla yer verilmesi, sosyal medya ve mobil uygulamalarda kumar içeriklerine yönelik denetimlerin artırılması. TGKK, anketin gençlik politikalarının geliştirilmesi ve hedefe yönelik farkındalık kampanyaları için önemli bir veri seti sunduğunu kaydetti.

        #gençler sanal kumar
        #Bilal Okudan
        #Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu
