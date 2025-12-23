TGKK anketi: Gençlerin %18’i son bir yılda sanal kumar oynadı

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (TGKK) Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan’ın yazılı açıklamasına göre, dijitalleşmenin hızlanması gençlerin internet kullanımını artırırken, sanal kumar ve bahis oyunlarına erişimi de kolaylaştırdı. TGKK tarafından yürütülen anket, gençlerin sanal kumara ilişkin farkındalık, tutum ve davranışlarını ölçmeyi ve önleme çalışmalarına veri zemini sunmayı amaçladı.

EKRAN ETKİSİ

Türkiye genelinde 5 bin gençle yapılan çalışmada katılımcıların çoğunluğunu 19–24 yaş grubu (%45) ve üniversite öğrencileri (%52) oluşturdu; cinsiyet dağılımı dengeli seyretti. Son bir yılda en az bir kez sanal kumar oynadığını belirtenlerin oranı %18 oldu. Sanal kumar oynayanların %55’i mobil uygulamalar üzerinden, %20’si ise web siteleri aracılığıyla erişim sağladı. Cazibe unsurlarının başında kolay erişim (%30) ve hızlı kazanç beklentisi (%22) geldi. Katılımcıların %50’den fazlası çevresinde sanal kumar oynayan kişiler bulunduğunu bildirerek akran etkisine işaret etti.

BİLGİ-UYGULAMA

Farkındalık boyutunda gençlerin %72’si sanal kumarın bağımlılık yapabileceğini düşünürken, %58’i reklamların gençleri etkilediğini belirtti. Buna karşın yalnızca %21’i bu konuda herhangi bir eğitim veya bilgilendirme aldığını ifade etti. TGKK, bulguların farkındalık ile davranış arasında belirgin bir “bilgi-uygulama” boşluğu gösterdiğini vurguladı.