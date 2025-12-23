TGKK anketi: Gençlerin %18’i son bir yılda sanal kumar oynadı
5 bin gençle yapılan araştırma, kolay erişim ve hızlı kazanç beklentisinin çevrim içi kumarı cazip kıldığını, buna karşın yalnızca %21'in eğitim veya bilgilendirme aldığını ortaya koydu. TGKK, okullar ve dijital platformlarda önleyici program ve denetim çağrısı yaptı
Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (TGKK) Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan’ın yazılı açıklamasına göre, dijitalleşmenin hızlanması gençlerin internet kullanımını artırırken, sanal kumar ve bahis oyunlarına erişimi de kolaylaştırdı. TGKK tarafından yürütülen anket, gençlerin sanal kumara ilişkin farkındalık, tutum ve davranışlarını ölçmeyi ve önleme çalışmalarına veri zemini sunmayı amaçladı.
EKRAN ETKİSİ
Türkiye genelinde 5 bin gençle yapılan çalışmada katılımcıların çoğunluğunu 19–24 yaş grubu (%45) ve üniversite öğrencileri (%52) oluşturdu; cinsiyet dağılımı dengeli seyretti. Son bir yılda en az bir kez sanal kumar oynadığını belirtenlerin oranı %18 oldu. Sanal kumar oynayanların %55’i mobil uygulamalar üzerinden, %20’si ise web siteleri aracılığıyla erişim sağladı. Cazibe unsurlarının başında kolay erişim (%30) ve hızlı kazanç beklentisi (%22) geldi. Katılımcıların %50’den fazlası çevresinde sanal kumar oynayan kişiler bulunduğunu bildirerek akran etkisine işaret etti.
BİLGİ-UYGULAMA
Farkındalık boyutunda gençlerin %72’si sanal kumarın bağımlılık yapabileceğini düşünürken, %58’i reklamların gençleri etkilediğini belirtti. Buna karşın yalnızca %21’i bu konuda herhangi bir eğitim veya bilgilendirme aldığını ifade etti. TGKK, bulguların farkındalık ile davranış arasında belirgin bir “bilgi-uygulama” boşluğu gösterdiğini vurguladı.
DENETİM VURGUSU
Açıklamada, dijital ortamda kumarın “eğlencelik” ve “zararsız” algısıyla normalleştiği uyarısı yapılarak şu öneriler sıralandı: okullar ve gençlik kulüplerinde sanal kumar farkındalık programları düzenlenmesi, medya okuryazarlığı ve dijital risk bilinci eğitimlerine daha fazla yer verilmesi, sosyal medya ve mobil uygulamalarda kumar içeriklerine yönelik denetimlerin artırılması. TGKK, anketin gençlik politikalarının geliştirilmesi ve hedefe yönelik farkındalık kampanyaları için önemli bir veri seti sunduğunu kaydetti.