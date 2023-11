The Last of Us 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 2 yeni sezon tarihi belli oldu mu?

The Last of Us 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 2 yeni sezon tarihi belli oldu mu?

1 Şurada Paylaş!









The Last of Us 2. sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin paylaştığı dizi Craig Mazin, Neil Druckmann tarafından kaleme alınmaktadır. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Peter Hoar oturmaktadır. Sezon finali ile izleyicide merak uyandıran dizinin 2. sezon tarihine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Peki, "The Last of Us 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 2 yeni sezon tarihi belli oldu mu?" İşte The Last of Us yeni seson tarihi...